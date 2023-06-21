В Самарской области обсудили предложения по ускорению импортозамещения в разных сферах

Все предложения региональных координаторов партпроектов направили в правительство Самарской области / Фото: Единая Россия

В Самарской области прошло заседание общественного совета «Выбирай свое». На нем координаторы партпроектов «Единой России» обсудили предложения по решению проблем и ускорению процессов импортозамещения в разных сферах.

Так, координатор проекта «Выбирай свое» Александр Живайкин рассказал о ключевых решениях за последние месяцы. Это отработка проблемных вопросов в сфере легкой промышленности, решения о переводе автопарка такси на отечественные авто, обновление парка техники скорой помощи и оборудования медучреждений.

Также на заседании обсудили вопросы импортозамещения в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Координатор партпроекта «Крепкая семья» Марина Сидухина отметила высокий уровень переоснащения медсектора региона. Она предложила снизить долговую нагрузку для отечественных производителей медоборудования и лекарств.

Координатор партпроекта «Российское село» Николай Сомов отметил увеличение темпов внедрения нового оборудования и качественных методов ведения сельского хозяйства. Он предложил рассмотреть возможность снятия запретов, связанных с семеноводством. По словам депутата, эта мера оказала бы большую поддержку представителям МСП и еще больше снизила был зависимость российских фермеров от импортного сырья.

Александр Живайкин призвал использовать площадку проекта «Выбирай свое» для объединения усилий по ускорению процессов импортозамещения и для популяризации лучших практик Самарской области в этом направлении. Все предложения региональных координаторов партпроектов направили в региональное правительство.

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