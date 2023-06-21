Самарский врач рассказала о важности посещения врача на ранних сроках беременности

Очень важно на 11-13 неделе беременности сделать первый пренатальный комбинированный скрининг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии Наталья Любицкая рассказала о важности наблюдения в женской консультации на ранних сроках беременности и об опасных нарушениях, которые могут быть выявлены в этот период.

Регулярное посещение врача поможет сохранить здоровье будущей мамы и ребенка, предупредить и своевременно выявить возможные осложнения беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожденных. Впервые посетить медучреждение необходимо на сроке беременности до 12 недель.

Обследование может выявить такие осложнения, как гестационный сахарный диабет, анемия, гипотиреоз и другие корректируемые состояния. Также важно восполнить дефициты микроэлементов и витаминов.

Очень важно на 11-13 неделе беременности сделать первый пренатальный комбинированный скрининг. Он позволит исключить проблемы со здоровьем у ребенка и, в случае чего, определить группу риска осложнений беременности у женщины.

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