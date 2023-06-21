В Самарской области спецтехника очищает русло реки

Специалисты пригоняют спецтехнику. Фото: Росводресурсов

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Специалисты пригнали к руслу реки технику.

По информации пресс-службы Росводресурсов, более 2,5 млрд рублей направили на проект «Экология» в 2023 году. Часть средств пойдет на работы в русле реки Сызранки в Самарской области. Специалисты занимаются оздоровлением рек, водохранилищ и озер. Работы в текущем году проведут в 55 регионах страны. Подобные мероприятия имеют комплексных характер.

Всего с начала реализации национального проекта от иловых отложений очистили более 352 км русел и более 17 тысяч га водохранилищ. Водные объекты снова могут получить подземное питание, также улучшится качество природный воды и увеличится проточность русел.