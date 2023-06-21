В Самаре планируют реорганизовать детские сады № 69 и 145

Детские сады объединят, чтобы оптимизировать расходы на их содержание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре реорганизуют два муниципальных дошкольных учреждения. Планируется объединить детские сады № 69 и 145. Первый расположен на Волжском проспекте, 15, а второй — на улице Самарской, 270.

— Реорганизовать МБДОУ «Детский сад № 145» путем его присоединения к МБДОУ «Детский сад № 69». Полным наименованием вновь образованного учреждения станет — муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69», — говорится в проекте постановления администрации Самары от 20 июня 2023 года.

Причина реорганизации — ведение однородной деятельности двумя садиками в отсутствие экономической целесообразности. Цель этого решения — совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования Самары и оптимизация расходов на их содержание.

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