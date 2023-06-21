В самарский филиал фонда «Защитники Отечества» уже обратились более 300 человек

Фонд оказывает поддержку бойцам СВО и их семьям. Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Самаре работает филиал фонда «Защитники Отечества», его работу уже успели оценить ветераны СВО, а также их семьи. За первые недели к специалистам за помощью обратились более 300 человек. Об этом сообщили в официальном сообществе филиала.

Например, один из участников спецоперации, который ушел на фронт добровольцем в ноябре 2022 года, а несколько месяцев назад вернулся домой по состоянию здоровья, попросил помощи в фонде.

Бойцу помогли получить бесплатные путевки в детский лагерь для внуков и проконсультировали по вопросам социальных выплат.

Напомним, филиал фонда поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества» заработал 1 июня 2023 года на территории «Солидарность Самара Арены». В него можно обратиться по поводу федеральных и региональных выплат, бытовых вопросов, медицинской и психологической помощь, а также бесплатного питания школьников и путевок в летние лагеря.

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