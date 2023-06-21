Самарский врач рассказал о пользе регулярных пробежек

Перед занятиями стоит проконсультироваться с врачом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач рассказал, как бег влияет на организм. Специалисты рекомендуют жителям чаще заниматься физической активностью.

По информации министерства здравоохранения региона, бег – один из самых популярных и полезных видов спорта. Врач функциональной диагностики Самарской областного онкологического диспансера Анастасия Саксонова поделилась, что более 10 лет активно занимается бегом на средние и длинные дистанции.

По словам специалиста, бег снимает усталость, у спортсменов постепенно происходит перестройка сердечно-сосудистой и дыхательной систем – увеличивается дыхательный объем легких и толерантность сердечной мышцы к гипоксии. Начинающим не стоит бегать быстро, лучше начать с умеренного темпа. В течение двух месяцев достаточно 2-3 регулярных пробежек.

Самарцам с хроническими заболеваниями лучше отказаться от бега в периоды обострения или при заболевании вирусными инфекциями. Перед началом пробежек стоит проконсультироваться с врачом.