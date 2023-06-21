В Самару на Грушинский фестиваль-2023 приедут тюменские барды

В 2023 году Грушинский фестиваль пройдет с 29 июня по 2 июля / Фото: grushinfestival.ru

В юбилейном Грушинском фестивале, который пройдет с 29 июня по 2 июля на Мастрюковских озерах под Самарой, примут участие барды из Тюмени. Об этом рассказала тюменский бард, член жюри конкурса авторской песни Марина Дмитриева.

— На Грушинский каждый год приезжает автобус ценителей жанра из Тюмени. В этом году тоже поедет группа из 60 человек, в их числе лауреаты нашего зимнего фестиваля. И очень надеемся, что они себя хорошо проявят и привезут награды! — поделилась с «КП-Тюмень» бард.

По словам Марины Дмитриевой, ранее она сама принимала участие в Грушинском фестивале. Становилась лауреатом. А теперь она — член жюри конкурса авторской песни. Бард говорит, что интерес к мероприятию, которое в этом году отмечает 50-летний юбилей, не утихает. «Груша» по прежнему привлекает молодых исполнителей.

Марина Дмитриева считает, что о «смерти» жанра авторской песни говорить еще рано. Он не умирает, просто отходит от привычного образа: бард с гитарой, у костра, в свитере с бородой, он приспосабливается к современным реалиям. Тюменка отмечает: «Отход от привычной формы — это не разрушение жанра, а его развитие».

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