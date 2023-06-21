В Самаре из-за оборвавшегося провода встали трамваи 21 июня 2023 года

Угрозы безопасности нет. Фото: "Вся Самара с колес"

В Самаре вечером в среду, 21 июня 2023 года, стало известно о проблемах с общественным транспортом. Трамваи встали из-за оборвавшегося контактного провода.

О проблеме сообщили местные жители в социальных сетях. Горожане заметили проблему на улице Победы.

- Оборвался провод линии электропередач, весь электронный транспорт встал, - отметили пользователи социальных сетей.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в «Трамвайно-троллейбусное управление». По словам директора предприятия Михаила Ефремова, ситуация произошла в 16:12. Контактный провод оборвался на улице Севастопольской и упал на рельсы. Провод был под напряжением и заискрился от соприкосновения. Аварийная бригада уже выехала на место происшествия. Одна из предполагаемых причин обрыва провода – перенапряжение.

На данный момент провод обесточен. Угрозы для пешеходов и автомобилистов нет.