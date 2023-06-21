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НовостиОбщество21 июня 2023 13:08

В Самарской области 170 работодателей представят 7000 вакансий

В регионе пройдет ярмарка трудоустройства
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут посетить ярмарку вакансий

Жители смогут посетить ярмарку вакансий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области состоится ярмарка трудоустройства 23 июня 2023 года. Более 170 предприятий подали заявку на участие в ярмарке.

Организации представят более 7000 вакансий. В ярмарке примут участие представители промышленности, машиностроения, нефтепереработки, сельского хозяйства, сферы здравоохранения и образования, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Мероприятие пройдут на площадке в торговом центре «Гудок», а также на площадках в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Чапаевске. Полная информация указана на сайте.