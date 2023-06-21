Волга в Самарской области остыла в июне 2023 года

Купаться в Волге сейчас не стоит Фото: Архив "КП"

Холодное начало лета сказалось на температуре воды в Волге в Самарской области. Река остыла до аномально низких значений во второй декаде июня 2023 года.

По данным Приволжского УГМС, температура воды в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти составляет 16,6 градуса. Это на 2,6 градуса ниже нормы. Вода в Саратовском водохранилище у берегов Самары похолодела до 15,8 градуса. Отклонение от нормы — 1,5 градуса. При этом в мае, который выдался очень жарким, температура воды в Волге в Самарской области достигала почти 20 градусов.

Судя по всему, в ближайшее время вода в Волге теплее не станет. По прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится в Самарской области до конца этой рабочей недели. По ночам столбик термометра будет опускаться ниже 10 градусов.

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