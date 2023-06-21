Застройщика ЖК «Космолет» в Самаре уличили в ущемлении прав дольщиков

Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура Советского района Самары
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре возбудили административное дело в отношении застройщика ЖК «Космолет» на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Компанию «Кольцо» подозревают в ущемлении прав дольщиков. Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура Советского района.
Установлено, что договоры, заключенные между дольщиками и стройфирмой, содержат условия, ущемляющие права потребителей. В них указаны конкретные действия граждан в случае обнаружения недостатков в доме. Сотрудники надзорного ведомства посчитали, что эти условия ограничивают для дольщиков возможность самостоятельного выбора.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя компании. Застройщик устранил нарушения. С дольщиками заключили дополнительные соглашения. Между тем, в отношении юридического и должностного лиц «Кольца» были возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя». Региональный Роспотребнадзор уже привлек их к ответственности — вынес предупреждения.
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