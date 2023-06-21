В Самаре выявили нарушения на детских площадках

На некоторых площадках обнаружили дефекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители выявили нарушения при содержании игровых площадок. Опубликован список участков, требующих ремонта.

По информации прокуратуры Самарской области, некоторые оборудования не соответствуют требований законодательства. Площадки требуют укрепления оснований игровых сооружений, в некоторых случаях ремонта опор, покраски каруселей, скамеек, песочниц, ремонт сидений качелей. В адрес руководителей обслуживающих организаций внесены представления.

Нарушения обнаружили на площадке по улицам: Ново-Садовой, Радонежской, Челюскинцев, Больничной, Клинической, Скляренко, Николая Панова, Масленникова, Артиллерийская, Подшипниковая, Осипенко, Академика Платонова.