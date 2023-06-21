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НовостиПроисшествия21 июня 2023 15:19

В Самаре вор повалил женщина на асфальт, чтобы украсть телефон

Злоумышленник окажется в колонии
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары мужчина повалил прохожую, чтобы обворовать. Местный житель коленом наступил на лицо женщины.

По информации прокуратуры Самарской области, утром мужчина напал на проходившую рядом женщину. Злоумышленник закрыл ей лицо руками и потребовал кошелек. Чтобы подавить сопротивление, подозреваемый повалил женщину и наступил коленом на ее голову. Мужчина выхватил телефон и скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали. Ранее судимый самарец проведет в колонии особого режима 2 года и 5 месяцев. Приговор вступил в свою законную силу.