В Самаре восстановили движение трамваев и троллейбусов по проспекту Кирова

Движение восстановлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером стало известно о проблемах с общественным транспортом из-за оборвавшегося провода. Движение восстановили спустя несколько часов.

- В 19:13 движение трамваев и троллейбусов по проспекту Кирова и близлежащих дорог восстановлено в полном объеме, - рассказали «КП-Самара» в «ТТУ».

Напомним, по предварительной причине – из-за перенапряжения оборвался контактный провод, который заискрился при падении на рельсы. Движение трамваев было остановлено. Аварийная бригада за несколько часов восстановила линию.