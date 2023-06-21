Сотрудники ОДК-Кузнецов приняли участие в международной конференции двигателестроителей

Международная конференция стартовала в СНИУ им.Королева

Сотрудники самарского предприятия ОДК-Кузнецов приняли участие в международной конференции двигателестроителей. Мероприятие стартовало в СНИУ им. С.П.Королева.

Научная конференция будет длиться три дня. В работе секций будут участвовать около 500 человек, 30 из которых – работники ОДК-Кузнецова. В этом году темой конференции стали вопросы цифровой трансформации двигателестроения. Самарский университет совместно с ОДК-Кузнецов проводит подобные мероприятия с 1960 года. Во время конференции управляющий директор предприятия Алексей Соболев рассказал о важном событии – 23 июня торжественно откроется новое опытно-конструкторское бюро.

- Необходимо менять всю образовательную парадигму, сделать так, чтобы со школьной скамьи дети хотели стать инженерами, а вузы и колледжи были готовы принять и обучить необходимых стране специалистов с тем, чтобы переломить ситуацию с дефицитом инженерных кадров, – подчеркнул Алексей Соболев.

Также с докладом выступил генеральный конструктор ОДК-Кузнецов Павел Чупин. Член-корреспондент РАН Евгений Марчуков рассказал о двигателях для стратегической авиации, доклад заместителя гендиректора по науке ЦИАМ представила Александра Луковникова.