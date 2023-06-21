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НовостиОбщество21 июня 2023 16:44

В Самаре создадут картины из 35 тысяч свечей в День памяти и скорби

Международная акция пройдет 22 июня 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Картины соберут на площади Куйбышева

Картины соберут на площади Куйбышева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре создадут «Огненные картины войны» в День памяти и скорби. В акции сможет поучаствовать каждый желающий.

Специалисты и горожане зажгут 35 тысяч свечей, посвященных символам Победы – штурмовику «Ил-2», паровозу «Лебедянка» и Георгиевской ленте. Работы над картинами стартуют в 18:00 21 июня 2023 года. Сначала будет нанесен рисунок, а сами свечи будут зажжены в 22:30. К полуночи пламя оживит образы Великой Отечественной войны.

Самарцы могут поучаствовать в акции и записать на сайте деньпамяти.рф. Картины начнут собирать на площади Куйбышева.