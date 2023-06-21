В Самаре у пьяного водителя конфисковали машину за 5,4 млн рублей

Автомобиль конфисковали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местный житель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее водителя привлекали к ответственности.

По информации прокуратуры Самарской области, автомобилиста штрафовали на 30 тысяч рублей за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался от освидетельствования. Горожанин не стал выполнять требования и вновь сел за руль. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Суд признал автомобилиста виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей с лишением водительских прав на 3 года. Также машину самарца, стоимость которой превышает 5,4 миллиона рублей, конфискуют в собственность государства.