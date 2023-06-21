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НовостиОбщество21 июня 2023 17:32

Самару накроет сильная магнитная буря 28 июня 2023 года

Метеочувствительным горожанам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Областную столицу накроет магнитная буря

Областную столицу накроет магнитная буря

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару вновь надвигаются сильные магнитные бури. Они накроют областную столицу 28 июня 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. Метеочувствительным горожанам рекомендуют заранее подготовиться: не стоит нарушать режим сна, важно отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить больше воды, есть фрукты и овощи. Пожилым людям лучше исключить алкоголь и жирную пищу.

В период бури возможно незначительное ухудшение самочувствия. Может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам нужно больше отдыхать и не перенапрягаться.