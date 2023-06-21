В Самаре жители Красноглинского района вновь пожаловались на общественный транспорт

Горожане пожаловались на общественный транспорт. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре жители Красноглинского района вновь испытывают сложности с общественным транспортом. Горожане не могут уехать домой.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, переполненный автобус впускал людей на остановке общественного транспорта. Не все пассажиры смогли зайти в автобус, а некоторые пытались протолкнуться внутрь. Пользователи отметили, что все чаще сталкиваются с похожими проблемами.

Самарцы отмечают, что еще одной проблемой становится большой интервал движения у автобусов.

- Ездить в таких условиях просто невозможно, - отмечают местные жители.