Девять дворов и четыре общественных пространства обновят в городе Самарской области

Завершить строительство планируют до конца летнего сезона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Отрадном Самарской области во время торгов удалось сэкономить 6,5 миллионов рублей. Благодаря этому всего будет благоустроено девять дворов и четыре общественных пространства. Об этом сообщили на портале национальныепроекты.рф.

Работа на объектах уже началась. Двора обновят по улицам Пионерской, 19 и 21В, Советской, 87, Победы, 8 и 19, Гайдара, 50 и 52, Сабирзянова, 18, 18А и 20, Гагарина, 63, 61 и 71, Орлова 5. Там поставят новые урны, лавочки, освещение, сделают парковочные места.

Также сейчас специалисты укладывают тротуарную плитку в скверах за спорткомплексом «Шанс» и на пересечении улиц Орлова и Сабирзянова. Идут работы и над реконструкцией территории на улице Нефтяников.

Благодаря экономии средств добавились еще двор многоквартирного дома и сквер возле налоговой. Там будут сделаны освещение, скамейки для отдыха, дорожки для прогулок, появятся новые деревья. Завершить строительство планируют до конца летнего сезона.

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