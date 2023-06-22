В Самарской области соседей обязали снести обустроенные на этажах кладовые

Кладовые мешали другим и нарушали правила противопожарной безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области соседи обустроили на лестничных площадках многоквартирного дома в Сызрани кладовые, где хранили свое имущество. Судебные приставы обязали их демонтировать помещения из-за нарушений противопожарной безопасности.

— Собственники нескольких квартир решили сделать перепланировку на лестничных площадках. Они сами демонтировали мусоропровод и оборудовали отдельные помещения для хранения вещей. А двери кладовых запирали на ключ, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Ситуация вызывала много споров между соседями. Кладовые мешали другим и нарушали правила противопожарной безопасности. А нарушители утверждали, что у них есть разрешение застройщика на перепланировку. Управляющая домом организация обратилась в суд.

Судебные приставы возбудили три исполнительных производства. Хозяев кладовых обязали демонтировать помещения. Жильцы не стали усугублять ситуацию и оперативно ликвидировали кладовые.

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