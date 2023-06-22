Совестливый вор оплатил продукты чужими деньгами и вернул документы в Самарской области

Вором оказался 33-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи сызранец. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани у 31-летнего местного жителя похитили барсетку с кошельком и документами, а после этого сняли деньги с банковской карты. Причиненный ущерб превысил 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как оказалось, мужчина выронил барсетку при выходе из машины недалеко от продуктового магазина на улице Краснознаменной. С ним связалась продавец и рассказала, что местный житель принес его документы.

Вором оказался 33-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи сызранец. Будучи пьяным он нашел барсетку и решил оплатить чужой банковской картой алкоголь, закуски и сигареты. После этого ему стало стыдно, и он отнес документы в ближайший магазин.

Мужчина отдал кошелек и барсетку сотрудникам полиции, которые вернули их законному владельцу. В настоящее время предварительное расследование двух возбужденных уголовных дел окончено, они направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

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