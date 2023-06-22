В Самаре в магазине на ул. Карбышева заметили бегающую по прилавку с выпечкой крысу

Грызун бегал прямо по булочкам Фото: Скриншот с видео

В Самаре в одном из магазинов на улице Карбышева завелся свой «Рататуй». Посетительница торговой точки заметила, как по прилавку с выпечкой бегает крыса. Она засняла этот момент на видео. Ролик накануне, 21 июня 2023 года, опубликовали в соцсетях.

- Спасибо, что обратили внимание на это. Нахождение животных в торговом зале недопустимо! Мы обязательно приложим все усилия, чтобы разобраться в этой ситуации, - написали представители сети в комментариях под постом с видео.

Через некоторое время они сообщили, что было сделано для решения проблемы. Насколько известно, администрация магазина оформила заявку на дератизацию. Соответствующие меры были приняты 21 июня. Кроме того, администрация торговой точки связалась с представителями собственника здания, чтобы те организовали обработку подвала от грызунов. Эту процедуру пообещали повторять на регулярной основе.

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