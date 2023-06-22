Военком Новокуйбышевска Дмитрий Борисов отправился служить в зону СВО

Дмитрий Борисов возглавлял городской военный комиссариат около 10 лет / Фото: vk.com/nvkbofficial

Военный комиссар Новокуйбышевска Дмитрий Борисов решил стать участником СВО. На минувшей неделе он отправился в воинскую часть для прохождения дополнительной подготовки, чтобы затем поехать на передовую. Информация об этом появилась в официальной группе администрации Новокуйбышевска в ВК.

Еще одно изменение в жизни Дмитрия Борисова — на днях его приняли в ряды «Единой России». Произошло это в день отправки военкома в воинскую часть.

— 14 июня 2023 года участники политсовета городского отделения партии рассмотрели кандидатуру Дмитрия Борисова и единогласно решили принять его в свои ряды. Голосование и прием проходили заочно, — говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрий Борисов возглавлял военный комиссариат Новокуйбышевска около 10 лет. Кто займет эту должность вместо него, пока неизвестно.

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