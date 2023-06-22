В Самарской области ищут пропавшего 13-летнего подростка с черными глазами

Подросток пропал в пгт. Алексеевка городского округа Кинель / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Жителей Самарской области просят помочь в поиске пропавшего 13-летнего подростка. Последний раз парня видели во вторник, 20 июня 2023 года, в пгт. Алексеевка городского округа Кинель. Информация об этом появилась в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы подростка: рост 165 см, нормальное телосложение, черные короткие волосы, черные глаза. В день исчезновения на нем были красный с черным свитер, черные спортивные штаны и серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорги поиска от ДПСО «ЛизаАлерт»: Анна (8-937-992-68-04) и Дарья (8-903-335-43-45).

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