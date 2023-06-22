Глава Самары в Брестской крепости почтила память погибших в Великой Отечественной войне

В Брестской крепости проводится реконструкция событий. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В День памяти и скорби, 22 июня 2023 года, глава Самары Елена Лапушкина обратилась к горожанам. В рамках рабочей поездки делегации Самарской области в Республику Беларусь мэр побывала в Брестской крепости, одной из первых принявших удар фашистских войск.

— Этот день навсегда изменил жизнь миллионов людей, а дата стала одной из самых трагичных в истории России. День, в который в дом каждой семьи вторглась Великая Отечественная война, — сказала Елена Лапушкина.

В Брестской крепости вспоминают первые минуты и часы Великой Отечественной войны, проводится реконструкция событий. Ночью слышны звуки артиллерийского обстрела, авианалета, взрывов. Глава Самары отметила, что великий подвиг самоотверженного и мужественного советского народа позволили освободить страну от смертельной угрозы.

— Мы чтим подвиг, храним память о фронтовиках и тружениках тыла, с каждым годом все острее осознаем необходимость сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, — сказала мэр.

В День памяти и скорби Самара и все города Самарской области присоединятся к акции памяти «Минута молчания», которая будет объявлена по всей России в 13:15.

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