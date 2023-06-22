Рынок ипотеки на ИЖС может вырасти в России в 2023 году на 80%

Потенциальный спрос россиян на частное строительство составляет до 460 тысяч домов в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России прогнозируют рост рынка ипотеки на ИЖС в 2023 году. Предполагается, что его объем составит более 250 млрд рублей. Это на 80% превзойдет результат прошлого года и более чем в восемь раз продажи рекордного по спросу 2021-го. Об этом рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в ходе круглого стола, организованного экосистемой недвижимости «Метр квадратный».

По оценке банка, за первое полугодие 2023-го объем рынка ипотеки на частное домостроение составит около 154 млрд рублей (в 4 раза больше результата аналогичного периода 2022 года и в 14 раз – 2021-го). Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется более 90% кредитов на ИЖС.

По словам Сергея Бабина, доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается достаточно низкой. По итогам первого полугодия она выросла на 2,4 пп и составила всего 6% от общего объема продаж.

- Потенциальный спрос россиян на частное строительство составляет до 460 тысяч домов в год. Это примерно в 1,6 раза выше, чем мы видим сейчас. Считаем, что реализовать этот потенциал и сделать возведение частных домов более доступным и безопасным для всех сторон позволит внедрение комплекса мер. Снизить затраты профессиональных застройщиков поможет привлечение к процессу региональных властей: например, в части выделения территорий с дорогами и коммуникациями. Стимулировать активность банков на рынке ИЖС способно развитие механизма проектного финансирования. Сделать же условия кредитования понятнее для россиян может унификация льготных программ, - сказал Сергей Бабин.

Он добавил, что повысить прозрачность частного строительства и сделать его максимально доступным и удобным для населения также позволит дальнейшая стандартизация и цифровизация сделок купли-продажи. Еще одним инструментом поддержки клиентов может стать запуск программы финансовой и «строительной» грамотности.

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