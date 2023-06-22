Международная акция «Огненные картины войны» прошла в Самаре в ночь на 22 июня

Масштабная акция была посвящена Дню памяти и скорби. Фото: администрация Самары

В ночь на 22 июня в Самаре прошла международная акция «Огненные картины войны». На площади Куйбышева зажгли 35 тысяч свечей, как символ подвига защитников Отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В акции участвовали «Волонтеры Победы», поисковики, члены военно-патриотических клубов, молодежных общественных организаций Самарской области и все желающие горожане.

В результате из свечей были созданы легендарный штурмовик Ил-2, паровоз «Лебедянка» и Георгиевская лента. А завершили образ надпись «Самара Помнит» и символы современной борьбы с фашизмом – буквы Z и V.

На площади также присутствовали военнослужащие, участники СВО со своими семьями. Масштабная акция была посвящена Дню памяти и скорби – трагической дате, когда началась Великая Отечественная война.

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