Молодые люди оказались единственными представителями Самары, которые вошли в состав делегации на президентский прием / Фото: vk.com/sui_fsin_rf

Двое выпускников Самарского юридического института ФСИН встретились с президентом России Владимиром Путиным. Лейтенанты Иван Сластунин и Ираида Каменева были приглашены на торжественный прием в Кремле. Такую честь оказали лучшим представителям вузов силовых структур.

Иван и Ираида — единственные представители Самары, которые вошли в состав приглашенной на президентский прием делегации. Ее возглавил директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.

— Лейтенанты Иван Сластунин и Ираида Каменева — настоящая гордость СЮИ ФСИН России. Они оканчивают институт с красными дипломами и медалью «За отличие в учебе». Оба являются авторами научных статей в изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии и систему Российского индекса научного цитирования, — отмечают в пресс-службе вуза.

Молодые люди были очень рады, когда узнали, что их выбрали для поездки в Кремль. Они тщательно готовились ко встрече с главой государства. Это был один из самых волнительных и запоминающихся моментов в их жизни. Лейтенанты получили напутствие от Владимира Путина и уже скоро вернутся домой. Их ждет месяц отпуска, после чего они приступят к службе.

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