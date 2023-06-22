Власти Самары выдали разрешение на строительство храма на Проране

Разрешение выдали под религиозное использование. Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Самары предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка в поселке Проран в Самарском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Площадь предоставляемого земельного участка составляет 6592 квадратных метров. На территории планируется построить храм. Разрешение выдали под религиозное использование. Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, проект вынесли на общественные обсуждения в марте 2023 года. Самарцы полностью поддержали строительство храма. По итогам слушаний в пользу стройки высказались 11 из 13 человек.

Инициатива строительства храма принадлежала местным жителям. Однако до текущего года Самарская Епархия не имела возможности приступить к работам, и площадку переоформили под туристический вид использования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.