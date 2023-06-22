В Самарской области хотят ввести послабления для магазинов на колесах

Инициатива направлена на повышение мобильности малого бизнеса: местных фермеров и сельхозпроизводителей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Самарской области планируют ввести послабления для малого бизнеса. Речь идет о фермерах и сельхозпроизводителях, которые торгуют в автолавках и автомагазинах. Региональный Минпромторг предложил отменить требование к малоформатным мобильным торговым объектам по их обязательному включению в схему размещения нестационарных ТО. Этот вопрос обсудили на заседании комитета губдумы по промышленности, предпринимательству и торговле 20 июня 2023 года.

- Законопроект направлен на упрощение процедуры размещения мобильных торговых объектов, на снятие административных барьеров, на повышение мобильности малого бизнеса, - отметил председатель профильного комитета Андрей Мурзов.

Предполагается, что нововведение позволит привлечь максимальное количество производителей, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, к продаже собственной продукции. По итогам заседания члены комитета рекомендовали думе принять законопроект в первом чтении.

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