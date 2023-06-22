Жителей Самары зовут меняться растениями в Загородный парк

Обменяться растениями можно будет бесплатно / Фото: vk.com/hyggeshnaya

В субботу, 24 июня 2023 года, с 11:00 до 17:00 в Загородном парке Самары пройдет необычное мероприятие — зеленый своп и цветочный маркет. Горожанам предлагают принять участие в нем.

— В рамках зеленого свопа можно будет бесплатно обменяться растениями, а в рамках цветочного маркета — собрать прекрасный букет из живых цветов для дома. Также гостей ждут диджей-сет, вкусный кофе и авторские напитки, — рассказали организаторы мероприятия.

На своп можно будет принести комнатные растения в пластиковых или керамических горшках любого размера, а также семена, черенки или ростки растений. Все они должны быть в хорошем состоянии, без признаков болезней и вредителей. Организаторы отмечают, что обменивать растение на растение необязательно: можно прийти с пустыми руками или принести целый комнатный сад и ничего не брать взамен.

С 12:00 до 15:00 самарцев приглашают на совместную пересадку растений. Гостям мероприятия обещают помочь с этим процессом.

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