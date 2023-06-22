Новое строительство в Кировском районе запланировала компания «СЗ «Сокол-1» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Самары разрешила строить высотки в районе парка 60-летия Советской власти. Речь идет об участках на 17 км Московского шоссе и улице Стара-Загора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

— Предоставить ООО «СЗ «Сокол-1» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на пяти земельных участках в Кировском районе под многоэтажную жилую застройку с максимальным процентом застройки — 80%, — говорится в документе.

Компания планирует возвести высотки на территориях площадью 600, 600 и 650 квадратных метров на 17 км Московского шоссе (массив «Ясная поляна»), а также на участках в 3058 и 18 131 квадратный метр на улице Стара-Загора. Отметим, ранее проект одобрили на публичных слушаниях. Около 50 положительных мнений поступило на электронную почту департамента градостроительства Самары.

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