В Самарской области Toyota Celica влетела в грузовой автомобиль

С места происшествия 20-летнего парня доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 21 июня, в 11:10 в Сызранском районе Самарской области 20-летний водитель автомобиля Toyota Celica влетел в грузовой автомобиль.

— Молодой человек ехал по автодороге М-5 «Урал» в сторону Москвы. ДТП произошло в ходе движения на 919 километре трассы, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Перед легковым автомобилем двигалась грузовая автомашина «МАЗ 651628», за рулем которого находился 33-летний водитель. Парень не рассчитал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в него.

Судя по кадрам, от удара легковушка перевернулась и проехалась на крыше. В ДТП пострадал водитель Toyota Celica. С места происшествия 20-летнего парня доставили в медицинское учреждение. В каком состоянии он находится, неизвестно.

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