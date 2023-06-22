Концерт духовой музыки пройдет у памятника Александрийским гусарам в Самаре 24 июня

Гостей ждут много танцевальной музыки, вальсы, фокстроты и танго / Фото: t.me/s/vecheraodo

В пятницу, 23 июня 2023 года, в Самаре пройдет очередной концерт в рамках проекта «Летние вечера духовой музыки». Мероприятие состоится в 18:00 около памятника Александрийским гусарам (ул. Шостаковича, 7). Там выступит коллектив, состоящий из военных оркестров Рощинского и Тоцкого гарнизонов.

Точной программы вечера нет. Однако гостям обещают много танцевальной музыки, вальсы, фокстроты и танго. Подробнее о проекте, организаторами которого выступают Дом офицеров Самарского гарнизона, 2-я гвардейская общевойсковая армия ЦВО и военно-исторический клуб «Бессмертные гусары», можно узнать здесь.

Отметим, концерты духовых оркестров будут проходить в Самаре на протяжении всего лета — каждую вторую и четвертую пятницы месяца. Место проведения — площадка возле ОДО.

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