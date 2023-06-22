Мотоциклист без прав врезался в Chevrolet Lanos в Самарской области

С места происшествия мужчину доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 21 июня, в 23:30 в Центральном районе Тольятти 43-летний водитель на мотоцикле Suzuki с подложными регистрационными знаками врезался в автомобиль Chevrolet Lanos.

— Мужчина, не имея прав управления двухколесным транспортным средством, ехал по Хрящевскому шоссе в сторону Обводного шоссе. ДТП произошло в ходе движения напротив здания № 20, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не правильно выбрав дистанцию до впереди движущегося автомобиля Chevrolet Lanos, мотоциклист столкнулся с ним. За рулем машины находился 39-летний водитель.

В аварии пострадал мотоциклист. С места происшествия мужчину доставили в медицинское учреждение, где врачи назначили ему амбулаторное лечение.

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