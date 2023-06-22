Диетолог София Кованова назвала повышающие настроение продукты

Чувство удовлетворения вызывает потребление легкоусваиваемых и высокоуглеводных продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, какие продукты способствуют поднятию настроения. В список попали яйца и бананы.

По словам специалиста, чувство удовлетворения вызывает потребление легкоусваиваемых и высокоуглеводных продуктов. Она объяснила, что это происходит из-за быстрого выделения серотонина в организме человека. Именно поэтому при плохом настроении появляется желание съесть что-нибудь сладкое или мучное.

София Кованова отметила, что высокоуглеводные продукты не могут повысить настроение надолго. Она рекомендовала не злоупотреблять бананами и яйцами, пишет ФАН. Ментальное состояние может улучшить только правильный режим питания. В рационе обязательно должны быть и белки, и жиры, и углеводы.

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