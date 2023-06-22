В Самарской области многие жители ругались с таксистами

Самарцы рассказали о ссорах с водителями такси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области треть жителей вступали в конфликт с водителями такси. Специалисты провели опрос среди горожан.

По информации портала «Дром», у 31% респондентов случались мелкие ссоры с водителями такси, 36% опрошенных вступали в открытый конфликт, 5% самарцев признались, что имели серьезные ссоры. Среди причин конфликтов – опасное вождение, проезд на красный свет, использование смартфона за рулем и нарушение ПДД.

При этом, больше половины жителей региона (58%) никогда не ссорились с водителями такси. Также самарцы признались, что 10% таксистов обходительны и вежливы.