Дмитрий Азаров навестил многодетную семью бойца СВО в Большой Глушице

Глава региона пообщался с близкими военнослужащего и передал им подарки / Фото: Юлия Рубцова

В среду, 21 июня 2023 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил многодетную семью бойца СВО в Большеглушицком районе. Благодаря поддержке главы региона сейчас родственники защитника Отечества живут в новом доме.

У супругов Будько девять детей. В спецоперации принимает участие старший сын. Ранее многодетная семья ютилась в съемном жилье — денег на покупку собственного не было. Недавно она переехала в дом площадью более 100 кв. м. Необходимые средства на приобретение жилья были выделены из резервного фонда губернатора. Помощь оказала и местная администрация.

Во время встречи губернатора с жителями Большеглушицкого района многодетная мама Анжела Будько поблагодарила его за оказанную помощь и пригласила в гости — оценить новое жилье. Дмитрий Азаров сказал, что приедет, и выполнил свое обещание. Он привез подарки родителям и детям.

Супруги Будько рассказали, что в доме разместились все, даже есть пустые комнаты. Одна из них — сына-участника СВО. Родители очень переживают за него. Дмитрий Азаров попросил у них координаты молодого человека. Он пообещал увидеться с ним, когда в следующий раз поедет в зону СВО.

— Рад, что у вас побывал. Очень надеюсь, что этот дом доставит много радости и счастья вашей замечательной большой семье, — отметил глава региона.

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