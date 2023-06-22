Житель Самарской области хотел приумножить накопления и потерял 1,2 млн рублей

После совершения операций денежные средства тольяттинца не преумножились.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области 51-летний местный житель, который работает на предприятии, перевел мошенникам более 1,2 миллионов рублей.
— В одном из мессенджеров мужчине написал незнакомец и предложил дополнительный заработок путем вложения денежных средств в инвестирование, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Несколько дней тольяттинец общался с собеседником и в итоге поверил ему. Незнакомец предложил приумножить накопления после перечисления денег. В результате мужчина перевел на продиктованный счет мошенника 1 миллион 260 тысяч рублей.
После совершения операций мужчина так и не разбогател, а собеседник перестал выходить на связь. Спустя время житель Тольятти понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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