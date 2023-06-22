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НовостиОбщество22 июня 2023 10:58

Самарцам рассказали, как организовать работу в офисе в период жаркой погоды

Юрист дал советы работодателям
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали, как работать в жаркую погоду

Самарцам рассказали, как работать в жаркую погоду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям и работодателям рассказали, как организовать офисную работу в жару. Юрист дал советы горожанам.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, согласно прогнозам, лето в этом году будет жарким. Чтобы сотрудники могли комфортно работать, работодателям необходимо отслеживать температуру в помещении. Если отметка термометра приблизилась к 28,5 градусам, рекомендуют сократить продолжительность рабочего дня на 1 час. При температуре в +29 градусов – на 2 часа.

Однако это не является строгим требованием. Согласно таблицам, СанПиН температура воздуха не должна превышать +28 градусов. Помимо этого, у работодателя есть несколько вариантов решения вопроса: поставить кондиционеры, изменить режим рабочего времени организации, объявить простой или временно перевести работников на дистанционку.