Экстремально-низкие температуры зафиксировали в Самарской области 22 июня 2023

До конца рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали экстремально-низкие температуры воздуха. В четверг, 22 июня 2023 года, в регионе был перекрыт абсолютный минимум. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так, метеостанции Кинель-Черкасс зафиксировали минимальную температуру воздуха в 2023 году, она составила 4,6 °C. До этого минимум был равен 6,1 °C в 2020 году.

Еще одно рекордное значение оказалось в Алексеевском районе. В поселке Авангард температура воздуха опустилась до отметки в 2,4 °C. Таким образом, там был перекрыт прежний минимум в 4,5 °C в 2020 году.

Погода побила морозные рекорды почти столетней давности в Самарской области также 19 и 20 июня 2023 года. Отклонения от многолетних значений зафиксировали в нескольких населенных пунктах региона.

Напомним, до конца рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода. Ночные температуры будут по-прежнему ниже 10-градусной отметки, дневные максимумы, с уменьшением количества дождей, постепенно повысятся.

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