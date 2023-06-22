Самарская область приняла участие во Всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня

Дмитрий Азаров принял участие в церемонии возложения цветов. Фото: Юлия Рубцова.

Самарская область приняла участие во Всероссийской акции «Минута молчания» в День памяти и скорби 22 июня 2023 года. В церемонии возложения цветов к Вечному огню вместе с земляками присоединился губернатор Дмитрий Азаров.

Акция прошла по всей стране в 12:15 по московскому времени. Центральная церемония возложения цветов состоялась на площади Славы в областной столице, в ней также приняли участие представители общественных, молодежных, волонтерских, образовательных и ветеранских организаций.

- Все, кто погиб в Великой Отечественной войне – герои, которые отдали свои жизни ради нас. Сегодня мы пришли на площадь Славы, чтобы вспомнить тех, кто погиб не только тогда, но и в других войнах, защищая нашу страну. Во время Великой Отечественной войны за нас боролись, сегодня тоже надо защищать страну. Нынешним героям, защитникам Отечества, хочу пожелать вернуться домой живыми, - отметила председатель региональной общественной организации родителей-пенсионеров, ветеранов и инвалидов, военнослужащих, погибших в Афганистане «Долг» Татьяна Каюкова.