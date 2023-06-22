Самарские таможенники задержали грузовик из Киргизии с безакцизными сигаретами и алкоголем

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела. Фото: Самарская таможня

Мобильная группа Самарской таможни на МАПП «Маштаково» задержала незаконный груз из Киргизии. В транспортном средстве, которое ехало транзитом через Казахстан в Новосибирск, обнаружили крупную партию безакцизных сигарет и алкоголя.

— По документам в грузовике перевозились безалкогольные напитки, шоколад и фунчоза. Однако в грузовом отсеке оказались неучтенные товары, — рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Было выявлено 80 тысяч сигарет, 67 литров крепкой алкогольной продукции и 1,5 тысячи пачек стиков без акцизных марок и data matrix кода. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела. Материалы уже передали в полицию.

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