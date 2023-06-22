В Самаре главный механик может заработать до 135 тысяч рублей

Специалисты выяснили, сколько зарабатывают механики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов. Главный механик может заработать до 135 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум для главного механика в логистических компаниях в Москве – 230 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 200 тысяч рублей, в Самаре – 135 тысяч рублей. Претенденты на такую зарплату должны иметь стаж от 2 лет, а также навыки работы с системами мониторинга транспорта и опыт взаимодействия с надзорными органами.

Средняя зарплата специалистов в областной столице – 70 тысяч рублей. При этом, от 45 до 53 тысяч рублей могут получить сотрудники с высшим образованием, от 53 до 60 тысяч рублей – сотрудникам с навыками чтения схем.