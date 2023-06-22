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НовостиОбщество22 июня 2023 12:37

Самарцы рассказали о профессиях, которые смогут подойти подросткам

Специалисты провели опрос среди соискателей
Алена ПРОВКИНА
Жители рассказали о вакансиях для подростков

Жители рассказали о вакансиях для подростков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, какие профессии могут подойти для сотрудников младше 18 лет. Специалисты провели опрос среди соискателей.

По информации службы исследований онлайн-рекрутинга hh.ru, по мнению самарцев, больше всего подросткам подходит работа помощников или стажеров и волонтерская деятельность. Помимо этого, жители считают, что может подойти вакансия расклейщика объявлений и курьера. Наименее подходящей профессией считают вакансии повара, грузчика, администратора и мерчендайзера.

Среди вариантов респонденты также отметили вакансии программиста, аниматора, дизайнера, дворника, журналиста, младшего научного сотрудника, озеленителя, почтальона, няни, вожатым или мойщиком машин.