Жители Самары смогут стать участниками программы лояльности ВТБ и Bosco

Программа лояльности будет доступна для состоятельных клиентов банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогут стать участниками совместной программы лояльности группы компаний Bosco di Ciliegi и ВТБ. В зависимости от категории карты банка скидки и бонусы в магазинах, кафе и ресторанах сети составят от 10 до 15%.

– Мы предлагаем не только развитую продуктовую линейку, но и концептуальный подход к наполнению программ лояльности. Lifestyle коллаборация с крупными премиальными брендами позволяет нашим клиентам максимально выгодно использовать финансовые и нефинансовые услуги. Мы начинаем сотрудничать с группой компаний Bosco, в сети которой представлены ведущие мировые марки одежды, обуви и аксессуаров, парфюмерии и косметики, часов и ювелирных изделий, – прокомментировала вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлия Безменова.

Она отметила, что с начала года сумма покупки состоятельного клиента банка в сети бренда составила от 100 тысяч рублей. Стороны рассчитывают, что с запуском совместного проекта средний чек возрастет на 20%.

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