ТОАЗ провел ряд мероприятий для молодых сотрудников

Корпоративная команда КВН вышла в полуфинал молодежной лиги клуба веселых и находчивых / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В преддверии Дня молодежи Тольяттиазот провел ряд мероприятий для молодых сотрудников. Одним из центральных событий стал выбор актива совета молодежи. Он продолжит развивать молодежную политику предприятия в ближайшие три года.

Кроме того, корпоративная команда КВН приняла участие во втором четвертьфинале молодежной лиги клуба веселых и находчивых. Ее соперниками стали семь сборных из организаций региона. Участники химпредприятия смогли пробиться в полуфинал. Победителей лиги ждет путевка на фестиваль КИВИН-2023. Он пройдет в Сочи.

Отметим, молодежь завода ведет насыщенную и плодотворную корпоративную жизнь. Она участвует в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в субботниках и в посадке новых деревьев. Кроме того, начинающим специалистам помогают быстрее адаптироваться на производстве — на предприятии действует система наставничества. Также на ТОАЗе созданы условия для развития компетенций и карьерного роста, есть возможности для самореализации.

— Продвижение молодежи является частью социальной политики завода. Динамичная корпоративная жизнь — это один из инструментов привлечения молодых специалистов. Абсолютно у каждого нового сотрудника есть возможность проявить себя, жить ярче и энергичнее, — отметила председатель совета молодежи предприятия Евгения Суходеева.

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