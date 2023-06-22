Самарцы попали в список самых активных участников онлайн-флешмоба «Свеча памяти»

Самарцы приняли участие в акции

Жители Самарской области стали одними из самых активных участников онлайн-флешмоба «Свеча памяти». Мероприятия приурочено ко Дню памяти и скорби.

По информации пресс-службы Музея Победы, более 2 тысяч человек «зажгли». Жители разных городов присоединились к памятному мероприятию на сайте Музея. Участники разместили фотографии со свечами, зажженными в память о тех, кто отдал жизнь за Родину.

В онлайн-флешмобе приняли участие жители 76 регионов. Наибольшую активность также проявили жители Москвы, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Кемеровской и Тульской областей.