Умер экс-балетмейстер Самарского театра оперы и балета Кирилл Шморгонер

Кирилл Шморгонер работал в САТОБе с 2008-го по 2017 год / Фото: vk.com/samaraopera

В среду, 21 июня 2023 года, умер бывший художественный руководитель балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета Кирилл Шморгонер. Яркого артиста, балетмейстера, педагога и музыкального деятеля не стало на 84-м году жизни.

— Коллектив оперы и балета выражает глубокие соболезнования супруге Кирилла Александровича — заслуженной артистке России Елене Каменской, а также его родным, близким, коллегам и друзьям. Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы и спектакли навсегда останутся в нашей благодарной памяти, — говорится в сообщении САТОБа, опубликованном в его официальной группе в соцсети.

Отметим, Кирилл Шморгонер — заслуженный артист РСФСР, лауреат международных конкурсов балетмейстеров и лауреат премии Мориса Бежара. С 1961-го по 1983 годы был солистом Пермского театра оперы и балета, а с 1989-го по 2002-й — художественным руководителем балетной труппы. В 2008-2017 годах он работал в Самарском театре оперы и балета. Ставил спектакли «Жизель», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Дама Пик» и другие.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Кирилла Шморгонера.

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